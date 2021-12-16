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Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости
16 Декабря 2021 09:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с 30-летием Независимости, передает МИА «Казинформ».
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«С 30-летием Независимости Республики Казахстан. Благополучия и процветания нашей стране! Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы құтты болсын!
Happy 30th anniversary of Kazakhstan’s Independence!», - написал Геннадий Головкин в Instagram.
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