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Геннадий Головкин появился в кинотеатре с целой хоккейной командой

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Марта 2021, 00:40
Геннадий Головкин появился в кинотеатре с целой хоккейной командой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легенда бокса и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин сходил с детской хоккейной командой в кинотеатр на новый фильм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Выбор любителей кино пал на фантастическую картину «Годзилла против Конга».

«Сходить в кино с детской хоккейной командой всегда отличная идея», — подписал фотографию Головкин.

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Напомним, что в декабре прошлого года Головкин в своем последнем на сегодня поединке смог отстоять свои чемпионские пояса в среднем весе по версиям IBF/IBO в поединке против поляка Камила Шереметы, четырежды отправив в нокдаун соперника.


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