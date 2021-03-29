Геннадий Головкин появился в кинотеатре с целой хоккейной командой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская легенда бокса и чемпион в среднем весе Геннадий Головкин сходил с детской хоккейной командой в кинотеатр на новый фильм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Выбор любителей кино пал на фантастическую картину «Годзилла против Конга».

«Сходить в кино с детской хоккейной командой всегда отличная идея», — подписал фотографию Головкин.

Напомним, что в декабре прошлого года Головкин в своем последнем на сегодня поединке смог отстоять свои чемпионские пояса в среднем весе по версиям IBF/IBO в поединке против поляка Камила Шереметы, четырежды отправив в нокдаун соперника.