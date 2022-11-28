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Геннадий Головкин потерял одну позицию в популярном рейтинге

28 Ноября 2022, 15:41
Геннадий Головкин потерял одну позицию в популярном рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сайт vRINGe.com представил обновленную версию рейтинга второго среднего веса, куда также включен казахстанский боксер Геннадий Головкин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После очередного боксерского уикенда GGG потерял одну строчку, став пятым. На четвертое место поднялся британец Джон Райдер, победивший своего соотечественника Зака Паркера.

Полностью рейтинг дивизиона по версии vRINGe.com выглядит так:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Калеб Плант (США);

3. Давид Бенавидес (США);

4. Джон Райдер (Великобритания);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Давид Моррель (Куба);

7. Лерроун Ричардс (Великобритания);

8. Карлос Гонгора (Эквадор);

9. Кристиан Мбилли (Франция);

10. Павел Силягин (Россия).


Фото: sports.kz

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