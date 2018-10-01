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Геннадий Головкин порадовал фанатов хоккея в Астане
4 Октября 2018 01:27 144
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Геннадий Головкин 3 октября посетил в Астане матч «Барыс» - московский ЦСКА, где его встретили бурными овациями, передает МИА «Казинформ».
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Для поклонников спорта посещение Геннадием Головкиным хоккейного матча стало двойным праздником. На коротком видео, которое спортсмен выложил на своей странице в Instagram, видно, какими бурными овациями и с какой искренней радостью казахстанцы встретили своего любимца. «Рахмет всем за теплую встречу дома!», - прокомментировал ролик боксер.
Напомним, что «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ проиграл дома действующему финалисту кубка Гагарина - московскому ЦСКА - со счетом 3:2.
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