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Геннадий Головкин попал в список самых критикуемых боксеров современности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Портал Vringe.com составил список самых критикуемых боксеров современности, куда попал и казахстанский чемпион Геннадий Головкин, которого упрекают в выборе слишком легких соперников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
«Впечатляющая серия досрочных побед Геннадия Головкина прервалась в тот момент, когда у бойца повысился уровень оппозиции. Вряд ли вы сможете убедить хейтера казахстанца в том, что если кто-то из чемпионов и был против объединительного боя с пиковым GGG, то это точно не Геннадий. Де-факто стоящих имён в списке поверженных бойцов у возрастной легенды совсем немного», — пишет ресурс.
Напомним, что свой следующий бой Головкин должен провести в декабре против японца Риоты Мураты. Бой состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.
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