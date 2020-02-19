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Геннадий Головкин получил травму и отложил возвращение на ринг
19 Февраля 2020 08:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как передает ESPN.com, чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин получил травму правой голени и в связи с этим отложил возвращение на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В связи с этим команда GGG обратилась к IBF с просьбой о предоставлении отсрочки обязательной защиты титула. Напомним, что следующим соперником Геннадия должен стать обязательный претендент из Польши Камил Шеремета.
Изначально бой планировался на 29 февраля, затем его дата переносились на 28 марта и 11 апреля. Представитель стримингового сервиса DAZN подтвердил, что теперь они ищут новые даты для боя Головкин — Шеремета. Промоутер Том Леффлер от комментариев отказался.
Ключевые слова: Спорт,
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