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вчера 02:32
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Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и вернул два чемпионских пояса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в долгожданном бою с Сергеем Деревянченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Бой продлился все 12 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Головкину.
Таким образом, пояса IBF и IBO вернулись к казахстанцу.
Перед боем Г. Головкин обещал нокаутировать С. Деревянченко в первом или втором раунде, если предоставится такой шанс. «Не проморгайте», - шутил перед поединком GGG.
Что любопытно, другой наш известный боксер Канат Ислам также предрекал победу. Он вспомнил и результаты своих предыдущих поединков против С. Деревянченко – в первом он одержал победу, а во втором уступил решением судей.
Напомним , в своем последнем бою GGG победил Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.
Перед этим, у казахстанца состоялись, наверное два самых важных боя в карьере. В результате двухматчевого противостояния с Саулем «Канело» Альваресом наш соотечественник лишился всех поясов, но оба поединка вызвали резонанс во всем мировом пространстве среди любителей бокса.
Болельщики и эксперты разделились на два лагеря. Первые, считали, что еще в первом бою Генналий одержал победу, а насчет второго еще можно поспорить. Другие же, видели объективность в исходе, по крайней мере, во втором бою противостояния.
Это бой стал 42-ым для 37-летнего казахстанца. Теперь, в его копилке уже 40 побед.
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