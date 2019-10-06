Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и вернул два чемпионских пояса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в долгожданном бою с Сергеем Деревянченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бой продлился все 12 раундов и завершился решением судей, которые единогласным решением отдали победу Головкину.

Таким образом, пояса IBF и IBO вернулись к казахстанцу.

Перед боем Г. Головкин обещал нокаутировать С. Деревянченко в первом или втором раунде, если предоставится такой шанс. «Не проморгайте», - шутил перед поединком GGG.

Что любопытно, другой наш известный боксер Канат Ислам также предрекал победу. Он вспомнил и результаты своих предыдущих поединков против С. Деревянченко – в первом он одержал победу, а во втором уступил решением судей.

Напомним , в своем последнем бою GGG победил Стива Роллса нокаутом в четвертом раунде.

Перед этим, у казахстанца состоялись, наверное два самых важных боя в карьере. В результате двухматчевого противостояния с Саулем «Канело» Альваресом наш соотечественник лишился всех поясов, но оба поединка вызвали резонанс во всем мировом пространстве среди любителей бокса.

Болельщики и эксперты разделились на два лагеря. Первые, считали, что еще в первом бою Генналий одержал победу, а насчет второго еще можно поспорить. Другие же, видели объективность в исходе, по крайней мере, во втором бою противостояния.

Это бой стал 42-ым для 37-летнего казахстанца. Теперь, в его копилке уже 40 побед.