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Геннадий Головкин опубликовал видео подготовки к бою с Риотой Муратой

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2022, 14:34
Геннадий Головкин опубликовал видео подготовки к бою с Риотой Муратой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал видео перед боем с японцем Риотой Муратой в своем Twitter, подписав его «Fight day!» («День боя», прим. ред.), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 9 апреля, на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония) пройдёт объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса суперчемпиона WBA японцем Риотой Муратой.


Ранее сообщалось, что в родном городе Геннадия в Караганде трансляцию поединка можно будет посмотреть на пяти больших экранах города.

Прямая трансляция будет организована в Доме дружбы, ФОКе имени Геннадия Головкина, ДК Нового Майкудука, Дворце культуры горняков, ТРЦ City Mall.

Спортивное шоу в прямом эфире покажут телеканалы «Qazsport» и «Qazaqstan». Вечер бокса в Сайтаме состоится в субботу 9 апреля и начнется около 15:00 по времени Нур-Султана. Главный поединок Головкин — Мурата запланирован приблизительно на 18:10.

Напомним, Геннадий Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету, в 21 раз защитив титул чемпиона мира. Риота Мурата в последний раз бился в декабре 2019 года, сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.


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