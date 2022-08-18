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Геннадий Головкин опубликовал видео перед третьим боем с «Канело»
18 Августа 2022 09:31

Геннадий Головкин опубликовал видео перед третьим боем с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин напомнил о приближении его долгожданного третьего боя с Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем Instagram GGG опубликовал видеоролик с лучшими моментами первых двух поединков с мексиканцем и сопроводил его подписью: «Жекпе-жекке тура бір ай қалды. Ровно месяц до боя».

Финал трилогии Головкин — Альварес состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (утро 18 сентября в Казахстане). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории — в настоящее время все основные пояса принадлежат «Канело».

Фото: sports.kz


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