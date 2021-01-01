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Геннадий Головкин опубликовал новогоднее поздравление на трех языках

Автор:  
Малика Сафаргалиева
1 Января 2021, 08:19
Геннадий Головкин опубликовал новогоднее поздравление на трех языках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал новогоднее поздравление на трех языках на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

Новогоднее поздравление чемпион продублировал на трех языках — казахском, английском и русском. Каждое пожелание спортсмена в видеоролике проиллюстрировано тематическими кадрами.

«С новым годом! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в наступившем году и всегда. GGG21», - сказал Геннадий Головкин.


Напомним, 18 декабря Головкин отстоял титул, победив Шеремету досрочно — Камил не смог продолжить бой после 7-го раунда. Сейчас ведутся различные переговоры об организации боев Геннадия Головкина в этом году. Например, ранее высказывалась версия об организации боя Геннадия Головкина с непобежденным чемпионом мира. Промоутер Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя рассчитывает, что в следующем году состоится бой Головкина с его клиентом, мексиканским боксером Хайме Мунгии.


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