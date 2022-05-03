Геннадий Головкин официально утвержден в новом статусе после победы нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтингов по итогам апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В среднем весе «суперчемпионом» официально признан казахстанский боксер Геннадий Головкин. Ранее сообщилось, что GGG 9 апреля одержал досрочную победу над японцем Риотой Муратой в Сайтаме, объединив титулы WBA Super и IBF.

«Обычным» чемпионским титулом WBA в среднем весе владеет кубинский боксер Эрисланди Лара. Тройку лидеров рейтинга составляют британец Крис Юбэнк-младший, мексиканец Хайме Мунгия и аргентинский ветеран Серхио Мартинес. Бывший обладатель пояса WBA Super Мурата после низвержения с «трона» получил четвертую строчку рейтинга.

Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы остался седьмым.

Фото: thesun.co.uk