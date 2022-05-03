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    12:56, 03 Май 2022 | GMT +6

    Геннадий Головкин официально утвержден в новом статусе после победы нокаутом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выпустила обновленную версию рейтингов по итогам апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В среднем весе «суперчемпионом» официально признан казахстанский боксер Геннадий Головкин. Ранее сообщилось, что GGG 9 апреля одержал досрочную победу над японцем Риотой Муратой в Сайтаме, объединив титулы WBA Super и IBF.

    «Обычным» чемпионским титулом WBA в среднем весе владеет кубинский боксер Эрисланди Лара. Тройку лидеров рейтинга составляют британец Крис Юбэнк-младший, мексиканец Хайме Мунгия и аргентинский ветеран Серхио Мартинес. Бывший обладатель пояса WBA Super Мурата после низвержения с «трона» получил четвертую строчку рейтинга.

    Другой представитель Казахстана Жанибек Алимханулы остался седьмым.


    Фото: thesun.co.uk

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