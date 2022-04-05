Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Геннадий Головкин оценил свою карьеру

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Апреля 2022, 23:19
Геннадий Головкин оценил свою карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал в о своей карьере и противостоянии с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На вопрос Yahoo! Sports: Будешь ли ты считать свою карьеру разочарованием, если твою руку так и не поднимут в боях с «Канело»?

— Абсолютно нет. Я уже взрослый мальчик. Очень просто на это смотрю, я очень благодарен тем людям, кто помогал мне дойти до такого результата. Я считаю, что этот результат очень хороший, я доволен своей карьерой. Что бы ни случилось. Если же этот бой случится, это просто будет приятным бонусом. Если нет, я все равно буду чувствовать себя комфортно и буду счастлив.

Ожидается, что третий бой Головкин — «Канело» состоится в сентябре.

Фото: sports.kz

Спорт   Головкин   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку