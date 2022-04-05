Геннадий Головкин оценил свою карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал в о своей карьере и противостоянии с мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На вопрос Yahoo! Sports: Будешь ли ты считать свою карьеру разочарованием, если твою руку так и не поднимут в боях с «Канело»?

— Абсолютно нет. Я уже взрослый мальчик. Очень просто на это смотрю, я очень благодарен тем людям, кто помогал мне дойти до такого результата. Я считаю, что этот результат очень хороший, я доволен своей карьерой. Что бы ни случилось. Если же этот бой случится, это просто будет приятным бонусом. Если нет, я все равно буду чувствовать себя комфортно и буду счастлив.

Ожидается, что третий бой Головкин — «Канело» состоится в сентябре.

Фото: sports.kz