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Геннадий Головкин обратился к казахстанцам

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Октября 2022, 20:09
Геннадий Головкин обратился к казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в средней весовой категории по версиям IBF, WBA Super и IBO, казахстанский боксер Геннадий Головкин поздравил соотечественников с Днем Республики, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram Головкин оставил сообщение на трех языках — казахском, русском и английском.

«Барлық қазақстандықты мерекемен құттықтаймын! Аспаңымыз ашық, заманымыз тыныш, бейбітшілігіміз мәңгі жасасын! Республика күні құтты болсын!

Поздравляю всех казахстанцев с праздником! Желаю мира и процветания нашему общему дому, и всем нам благополучия и здоровья! С днем Республики!

I congratulate all the people of Kazakhstan on the Republic Day! May there always be peace and prosperity in our land and in every family. Happy Republic Day!» — написал GGG.

В своем последнем на данный момент поединке Головкин проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу единогласным решением судей.


Фото: instagram.com/gggboxing
Патриотизм   Головкин   Общество   Поздравления   День Республики  
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