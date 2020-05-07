Геннадий Головкин объявил своего следующего соперника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) твердо определился с выбором своего следующего оппонента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Им станет поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО), обязательный претендент Головкина на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. По словам Геннадия, он договорился с Шереметой о бое еще до пандемии коронавируса и «намерен выполнить свои обязательства и сдержать слово».

Ожидается, что после этого поединка Головкин уже переключится на долгожданный третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Казахстанец подчеркнул, что был готов подраться с «Канело» в мае или сентябре, но тот сам избежал боя, начав переговоры с британским боксером Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).