24 Мая 2022 22:12

Геннадий Головкин объявил о третьем бое с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпиона мира в средней весовой категории Геннадий Головкин анонсировал третий бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Надеюсь, увидимся 17-го сентября!» — подписал Геннадий постер на своей странице в Instagram.









В первом поединке в сентябре 2017-го года Головкин и «Канело» выдали ничью. Год спустя в сентябре 2018-го года победу одержал «Канело».







