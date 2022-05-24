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24 Мая 2022 22:12
Геннадий Головкин объявил о третьем бое с «Канело»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпиона мира в средней весовой категории Геннадий Головкин анонсировал третий бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Надеюсь, увидимся 17-го сентября!» — подписал Геннадий постер на своей странице в Instagram.
В первом поединке в сентябре 2017-го года Головкин и «Канело» выдали ничью. Год спустя в сентябре 2018-го года победу одержал «Канело».
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