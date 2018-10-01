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Геннадий Головкин неожиданно намекнул на уход из бокса
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт BoxingInsider.com написал о ближайших перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Хотя в недавних интервью Головкин и намекнул на предстоящий уход из бокса, сказав, что хотел бы больше времени проводить с семьей, пока неясно, захочет ли он пребывать в длительной бездеятельности в ожидании Альвареса, и тот ли это путь, который он хочет принять. Единственный другой вариант, который имеет смысл - ждать победителя боя «регулярного» чемпиона WBA Риоты Мураты с Робертом Брантом, которые встретятся в этом месяце. Головкин может сразиться с Муратой в Японии, сделав себе большой гонорар - вероятно, это предпочтительный для него вариант. Третий поединок с «Канело» пока в неопределенности, поскольку у Головкина ограничены возможности и время», - пишет сайт.
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