Геннадий Головкин неожиданно намекнул на уход из бокса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт BoxingInsider.com написал о ближайших перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Хотя в недавних интервью Головкин и намекнул на предстоящий уход из бокса, сказав, что хотел бы больше времени проводить с семьей, пока неясно, захочет ли он пребывать в длительной бездеятельности в ожидании Альвареса, и тот ли это путь, который он хочет принять. Единственный другой вариант, который имеет смысл - ждать победителя боя «регулярного» чемпиона WBA Риоты Мураты с Робертом Брантом, которые встретятся в этом месяце. Головкин может сразиться с Муратой в Японии, сделав себе большой гонорар - вероятно, это предпочтительный для него вариант. Третий поединок с «Канело» пока в неопределенности, поскольку у Головкина ограничены возможности и время», - пишет сайт.