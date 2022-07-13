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Геннадий Головкин назвал условие завершения карьеры
13 Июля 2022 09:18

Геннадий Головкин назвал условие завершения карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двукратный чемпион мира в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин поделился мыслями о завершении карьеры. По словам Головкина, в этом вопросе он будет прислушиваться к своему телу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мне трудно сказать. Я буду продолжать, пока не перестану чувствовать, что могу выжимать лучшее из себя, лучший бокс на самом высшем уровне. Я буду продолжать, пока мое тело не скажет мне остановиться. У меня также есть три пояса в 160 фунтах, так что победа или поражение в этом предстоящем бою [в 168 фунтах] не повлияет на мое решение о том, когда уйти в отставку. Речь идет о том, чтобы быть честным с самим собой, слушать свое тело и свой разум и чувствовать, когда он говорит остановиться. И тогда ты останавливаешься», — приводит слова Головкина BoxingScene.


Фото: thesun.co.uk


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