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Геннадий Головкин назвал свою мечту в боксе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Декабря 2020, 16:21
Геннадий Головкин назвал свою мечту в боксе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин выступил на пресс-конференции перед боем с поляком Камилом Шереметой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По словам Головкина, он сделает всё возможное, чтобы успешно провести 21-ю защиту титулов чемпиона мира в среднем весе, что станет рекордом дивизиона.
«Для меня этот бой — шанс оставить большой след в истории бокса. Я горжусь тем, что вышел на этот уровень, и у меня будет возможность подраться и побить рекорд, который продержался уже долгое время. Для каждого спортсмена, я надеюсь, это большое достижение — установить новый рекорд. Так что я действительно в шаге от своей мечты, можно сказать.
Конечно, я понимаю ту ситуацию, в которой я сейчас нахожусь, поэтому я отношусь к бою серьезно. Я постараюсь показать лучшую версию себя и, как я всегда говорил, Big Drama Show — оно будет присутствовать и в пятницу», — отметил Головкин.


Фото: vk.com/ggolovkin
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