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Геннадий Головкин напугал двух звезд британского бокса

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2020, 10:09
Геннадий Головкин напугал двух звезд британского бокса

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский менеджер боксеров и предприниматель Уильям Стори восхитился чемпионом мира в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем Twitter Стори опубликовал совместную фотографию с GGG и отметил, что два его известных соотечественника в свое время избежали поединка с Геннадием.
«Геннадий Головкин — один из величайших боксеров всех времен. Казахстанский король нокаутов обладает одним из самых больших процентов нокаутов в истории. Бесстрашный, опытный и стойкий, он сражался с каждым, кого ставили перед ним. Многие, такие как Карл Фроч и Крис Юбэнк-младший бежали от него в страхе», — написал он.




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