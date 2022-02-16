Геннадий Головкин начал тренировки к бою с Риотой Муратой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский сайт RingPolska поделился информацией об организации объединительного боя казахстанского боксера Геннадия Головкина и японца Риоты Мураты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Отмечается, что Геннадий Головкин уже начал тренировочный лагерь и в середине марта должен прибыть в Японию. Ожидается, что поединок состоится в начале апреля.
«Несколько недель назад промоутеры Мураты уже отправили запрос в японскую комиссию по боксу на получение разрешения на проведение мероприятия в первом месяце второго квартала. Головкин уже начал тренировочный сбор и должен прибыть в Японию в середине марта, потому что весь его штаб должен будет пройти карантин», — пишет издание.
Напомним, бой Головкин — Мурата должен был состояться в декабре прошлого года, однако был перенесен из-за введенных в Японии коронавирусных ограничений на въезд иностранных граждан в страну.
На кону данного поединка будут стоять три титула в средней весовой категории. Головкин владеет поясами IBF и IBO, Мурата же является чемпионом по версии WBA Super.
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