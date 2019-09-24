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Геннадий Головкин исключен из ТОП-15 рейтинга WBO

24 Сентября 2019 21:52
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Геннадий Головкин исключен из ТОП-15 рейтинга WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин исключен из ТОП-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В конце лето Головкин шел на первом месте в среднем весе вслед за обладателем пояса американцем Деметриусом Андраде. В сентябре же лидером стал канадский боксер Стивен Батлер, а казахстанец покинул ТОП-15.

Из ТОПа выпал и следующий соперник Головкина — украинец Сергей Деревяненко.

Головкин и Деревянченко встретятся пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону поединка будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версии IBF и IBO.


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Ключевые слова: Спорт,
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