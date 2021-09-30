Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы вошли в обновленный рейтинг The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала The Ring представил актуальную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях. В рейтинг входят казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В табеле о рангах среднего дивизиона, где присутствуют казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, изменений не произошло: GGG занимает первое место, за ним в ТОП-3 следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Алимханулы располагается на седьмой строчке. Пояс чемпиона The Ring в этом дивизионе является вакантным.

Полностью рейтинг среднего веса от The Ring выглядит так:

1. Геннадий Головкин (Казахстан)

2. Джермалл Чарло (США)

3. Деметриус Андраде (США)

4. Сергей Деревянченко (Украина)

5. Риота Мурата (Япония)

6. Хайме Мунгия (Мексика)

7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)

8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)

9. Лиам Уильямс (Великобритания)

10. Феликс Кэш (Великобритания).

Напомним, Геннадий Головкин вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров мира.