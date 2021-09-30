Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы вошли в обновленный рейтинг The Ring

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт авторитетного журнала The Ring представил актуальную версию рейтингов боксеров во всех весовых категориях. В рейтинг входят казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В табеле о рангах среднего дивизиона, где присутствуют казахстанцы Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, изменений не произошло: GGG занимает первое место, за ним в ТОП-3 следуют американцы Джермалл Чарло и Деметриус Андраде. Алимханулы располагается на седьмой строчке. Пояс чемпиона The Ring в этом дивизионе является вакантным.
Полностью рейтинг среднего веса от The Ring выглядит так:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Джермалл Чарло (США)
3. Деметриус Андраде (США)
4. Сергей Деревянченко (Украина)
5. Риота Мурата (Япония)
6. Хайме Мунгия (Мексика)
7. Жанибек Алимханулы (Казахстан)
8. Крис Юбэнк-младший (Великобритания)
9. Лиам Уильямс (Великобритания)
10. Феликс Кэш (Великобритания).
Напомним, Геннадий Головкин вошел в обновленный рейтинг лучших боксеров мира.