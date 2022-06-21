21 Июня 2022 23:00

Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы поднялись в рейтинге WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован новый рейтинг Всемирной боксерской организации (WBО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанские боксеры улучшили свое положение в рейтинге.

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Геннадий Головкин вошел в топ-15 и занял 2 позицию.

Средний вес (до 72,6 кг)

Жанибек Алимханулы, занимавший 2 позицию, покинул топ-15 (стал «временным» чемпионом по этой версии)

Мейирим Нурсултанов поднялся с 12 позиции на 6.

Второй полулегкий вес (до 59 кг)

Султан Заурбек поднялся с 14 позиции на 13.