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Геннадий Головкин и «Канело» провели первую дуэль взглядов перед третьим боем в Лас-Вегасе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Сентября 2022, 02:42
Геннадий Головкин и «Канело» провели первую дуэль взглядов перед третьим боем в Лас-Вегасе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес спустя четыре года вновь встретились лицом к лицу в Лас-Вегасе (США, штат Невада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Они приняли участие в торжественной «церемонии прибытия» в местном развлекательном комплексе MGM Grand за несколько дней до трилогии.

Третий бой Головкина и Альвареса состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena. Там же прошли их первый и второй бои — в 2017 и 2018 годах соответственно. В первом поединке была зафиксирована спорная ничья, а в рематче судьи отдали победу мексиканцу — решением большинства голосов.

Видео встречи и дуэли взглядов Головкина и «Канело» в Лас-Вегасе можно посмотреть ниже.

Ранее сообщалось , что казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих планах после третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и намерении провести поединок в Казахстане, а также чемпион-средневес не стал отрицать, что третий бой с Саулем «Канело» Альваресом может стать для него заключительным в профессиональной карьере.



Спорт   США   Головкин   Бокс  
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