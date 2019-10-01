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вчера 15:33
Геннадий Головкин дал официальный старт неделе боя с Деревянченко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский средневес Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) объявил об успешном старте финальной недели перед боем с представителем Украины Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) за вакантные титулы чемпиона мира IBF и IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Головкин объявил даты пресс-конференции и взвешивания перед боем за два титула чемпиона мира
«Начал неделю боя насыщенным медиа-днем в Нью-Йорке. Спасибо всем, кто был со мной. Увидимся завтра», — написал боксер в твиттере, поделившись несколькими фотографиями.
Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В Казахстане прямая трансляция шоу будет показана телеканалом «Qazsport» начиная с 05:00 утра 6 октября. Главный поединок начнется около 09:00.
Фото: vk.com/ggolovkin
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