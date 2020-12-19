Геннадий Головкин анонсировал большой бой после рекордной защиты титулов чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заявил, что болельщики не будут разочарованы его следующим поединком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сегодня утром GGG вернулся на ринг впервые за 14 месяцев и заставил сдаться поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО), проведя тем самым рекордную, 21-ю по счету защиту чемпионских титулов в своем дивизионе.

Со-промоутер казахстанца Эдди Хирн в беседе с ESPN отметил, что Головкин будет сам определять будущее своей карьеры после этого боя. Сам Геннадий также анонсировал нечто грандиозное:

«Поверьте мне, ребята. В следующий раз мы устроим лучший бой», — сказал он.

Напомним, что после победы над польским боксером Камилом Шереметой Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Днем независимости и поблагодарил за поддержку.