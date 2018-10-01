Генконсульство США в Алматы возглавил Эрик Майер

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прибыл новый Генеральный консул США, сменивший на этом посту Марка Муди, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генконсульства.

Эрик Майер (Eric Meyer) планирует продолжить укреплять отношения между США и Казахстаном. Помимо Алматы, дипмиссия нового консула распространяется на Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области, а также Шымкент.

«Для меня большая честь быть Генеральным консулом Соединенных Штатов в Алматы. Я с нетерпением жду продолжения укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, а также дальнейшего сотрудничества с народом Казахстана по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая поддержку экономического роста, расширение возможностей получения образования и изучения английского языка, поощрение инноваций и творчества, а также продвижение культурных обменов», - сказал Генеральный консул.

14 лет тому назад Э. Майер уже приезжал в Алматы в качестве туриста.

«Я был настолько восхищен городом, страной и людьми, что несколько лет спустя решил посетить город со своей супругой. Я был очарован богатой культурой и захватывающей красотой природы, казахской кухней и, прежде всего, теплотой людей. Мы с семьей с нетерпением ждем возможности открыть для себя юг Казахстана и исследовать регион, познакомиться с его культурой и людьми», - добавил он.

Э. Майер отметил лидерскую роль Казахстана в Центральной Азии, о чем свидетельствует присутствие в Алматы региональных отделений ряда важных правительственных учреждений Соединенных Штатов, включая Центр США по контролю и профилактике заболеваний, представительство Коммерческой службы США в Центральной Азии, управление США по борьбе с наркотиками и ЮСАИД. Э. Майер подчеркивает, что это свидетельствует о центральной роли Казахстана в «содействии экономическому росту, здравоохранению, безопасности и взаимопониманию во всем регионе».

Эрик Майер проработал кадровым сотрудником дипломатической службы в Госдепе США 17 лет. Недавно был специальным помощником и старшим советником в Бюро по делам Южной и Центральной Азии в Вашингтоне, округ Колумбия.

Э. Майер также работал в качестве Генерального консула США в Пномпене, Камбоджа, и Консула в Посольстве США в Хельсинки, Финляндия. Его другие дипломатические назначения включают Аргентину и Египет. Он также работал советником в Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки во время председательства США в Арктическом совете.

До прихода в Государственный департамент США Эрик Майер работал в отделе корпоративных продаж, а также в отделе по взаимодействию с органами государственной власти в авиационной отрасли.

Он окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности «Политология» и имеет степень MBA в Джорджтаунском университете.

Эрик Майер говорит на датском, французском, кхмерском, русском и испанском языках. Женат, воспитывает двух дочерей.