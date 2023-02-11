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Генконсульство РК в Стамбуле проводит учет граждан Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Февраля 2023, 00:12
Генконсульство РК в Стамбуле проводит учет граждан Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле обратилось к соотечественникам, находящимся в Турции, с просьбой встать на консульский учет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт генконсульства РК.

На учет необходимо встать казахстанцам, которые постоянно или временно проживают в городах, относящихся к консульскому округу - Айдын, Балыкесир, Бартын, Бурса, Дюздже, Зонгулдак, Измир, Кастамону, Коджаели, Кыркларели, Маниса, Сакарья, Синоп, Стамбул, Текирдаг, Чанаккале, Эдирне и Ялова.

Для постановки на консульский учет казахстанцев просят заполнить анкету.

Учётные данные будут использовать исключительно за обеспечения прав и законных интересов, а также безопасности самих граждан, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации сведения о местонахождении граждан позволят установить с ними экстренную связь и предпринять дальнейшие действия, - объяснили в консульстве.


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