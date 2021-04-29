Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Генконсульство Казахстана открылось в Самарканде

Автор:  
Мадибек Джанибеков
29 Апреля 2021, 14:41
Генконсульство Казахстана открылось в Самарканде

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ –В Самарканде состоялась официальная церемония открытия генерального консульства Республики Казахстан. В торжественном мероприятии приняли участие посол Казахстана в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие генерального консульства Республики Казахстан в Самарканде является итогом договоренности глав наших государств. Сегодня Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии, на долю которого приходится более 50% общего объема товарооборота со странами региона. В свою очередь узбекский бизнес активно осваивает казахстанский рынок. Все это становится возможным благодаря усилиям глав наших государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Шавката Миромоновича Мирзиёева, личному вкладу Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева», - сказал в приветственной речи Д. Сатыбалды.

photo

Со слов казахстанского дипломата, Самарканд является стратегическим центром Узбекистана и обладает важным туристическим, экономическим и транспортным потенциалом, в связи с чем открытие генерального консульства именно в Самарканде не случайно.

«Стоит отметить, что Самарканд сегодня выступает центром притяжения не только для казахстанских туристов, но и бизнеса. Город имеет не только богатое историческое прошлое, но и перспективное будущее. В ближайшей перспективе Самарканд приобретет статус города-миллионника. Это повысит его политический статус, расширит туристические возможности, а также усилит инвестиционную привлекательность. Уверен, что деятельность генерального консульства в городе Самарканде внесет существенный вклад в активизацию добрососедских казахстанско-узбекских отношений», - подчеркнул Дархан Сатыбалды.

photo

Глава Самаркандской области Э. Турдимов отметил историческую важность открытия казахстанской дипмиссии, которая полностью соответствует курсу расширения стратегического сотрудничества двух стран.

«Несомненно, это останется в нашей истории. Мы будем всячески поддерживать генерального консула Казахстана в Самарканде. Хочется подчеркнуть, что рост казахстанско-узбекских отношений на качественно новом уровне в полной мере отвечает долгосрочным дружественным интересам двух братских народов и будет служить важным фактором обеспечения мира, стабильности, безопасности и быстрого развития регионов Центральной Азии», - сказал хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

photo


Центральная Азия   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Узбекистан   Тюркский мир  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку