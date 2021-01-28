Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Генконсул РК в Санкт-Петербурге принял участие в возложении цветов в память о блокаде и жертвах войны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Января 2021, 19:52
Генконсул РК в Санкт-Петербурге принял участие в возложении цветов в память о блокаде и жертвах войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Бауыржан Досманбетов принял участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу «Мать-Родина» и к памятной плите, посвященной защитникам Ленинграда – уроженцам Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Памятное мероприятие состоялось в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По официальным данным, за годы блокады погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, большинство из которых похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище.

photo

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   МИД РК   История Казахстана   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Россия   Память  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец