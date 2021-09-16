Генконсул РК в Казани встретился с Госсоветником Татарстана Минтимером Шаймиевым

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков провел встречу с Государственным Советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Стороны отметили, что сотрудничество Казахстана с Татарстаном занимает важное место во всем комплексе взаимодействия с Российской Федерацией.

Минтимер Шаймиев поздравил Ерлана Искакова с назначением и пожелал успехов на новой должности.