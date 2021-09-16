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    19:46, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Генконсул РК в Казани встретился с Госсоветником Татарстана Минтимером Шаймиевым

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков провел встречу с Государственным Советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

    Стороны отметили, что сотрудничество Казахстана с Татарстаном занимает важное место во всем комплексе взаимодействия с Российской Федерацией.

    Минтимер Шаймиев поздравил Ерлана Искакова с назначением и пожелал успехов на новой должности.


    Теги:
    Татарстан МИД РК Россия Интеграция и партнерство
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