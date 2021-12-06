+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Генетическая память дает силы для дальнейшего развития – эксперт КИСИ о статье Первого Президента РК

6 Декабря 2021 17:00
Поделиться:
Генетическая память дает силы для дальнейшего развития – эксперт КИСИ о статье Первого Президента РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В статье Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева «Уроки независимости» четко и емко выражена основная мысль – обретение независимости наивысшая ценность для народа, но не менее важно суметь ее сохранить и состояться как суверенное государство. Это сложная миссия, которую наше государство смогло реализовать. Это нелегкий путь развития, преодоления препятствий, построения новой государственной системы, четкое согласование с сопредельными странами государственных границ и многое другое, комментирует статью Елбасы руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы, кандидат экономических наук Асель Абен, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Независимость Казахстана – итог многовековой самоотверженной борьбы предков за свободу и самостоятельность
Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Национальный фонд Казахстана – фактор стабильности экономической системы страны – Вячеслав Додонов Важно, чтобы статью «Уроки Независимости» прочитала молодежь - Айдос Укибай

Вместе с тем, как отмечает Елбасы: «Свершить подобное способны только сильные своим духом и единством люди». Исторически так сложилось, что в Великой степи правили народы, обладавшие неимоверной силой воли, духа и глубокой мудростью. Пронесенные через века эта генетическая память помогла нашему народу выстоять в сложные периоды и до настоящего времени дает силы для дальнейшего развития.

​Эта статья также свидетельствует о том, что история казахского народа полона событий борьбы за независимость. Лучшие представители жертвовали свои жизни во имя нее. Помня все это, в современное время, обретя независимость, мы не имеем права распыляться на мелочи, которые могут пошатнуть столпы независимости. Необходимо всегда помнить о том, какой ценой нам досталась свобода.

​Конечно, без лидера, который взял бы на себя высочайшую ответственность за целую страну, в которой проживают многие этносы, различных конфессий, взглядов и ментальностей, было бы крайне сложно пройти этот тридцатилетний путь суверенного развития. В этом отношении роль Елбасы исключительна. Стратегии, реформы, которые были приняты и реализованы в период его правления, особенно на заре независимости, дали шанс современному Казахстану состояться как государству новой эпохи. Уроки, на которые указывает Нурсултан Абишевич, важны с точки зрения определения дальнейшего пути, как опоры, как фундамента, на котором строилось независимое государство.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
Независимость Казахстана – итог многовековой самоотверженной борьбы предков за свободу и самостоятельность
Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым
Национальный фонд Казахстана – фактор стабильности экономической системы страны – Вячеслав Додонов
Важно, чтобы статью «Уроки Независимости» прочитала молодежь - Айдос Укибай
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
2 Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
3 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Свыше 20 человек заболели пневмонией с признаками КВИ в Казахстане
Читайте также
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Какие спортивные сооружения появились в Алматы в этом году
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Землетрясение в 4,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Свыше 20 человек заболели пневмонией с признаками КВИ в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив