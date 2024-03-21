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    23:00, 20 Март 2024 | GMT +6

    Генеральный секретарь ООН Гутерриш приглашен на саммит лидеров ЕС

    Антониу Гутерриш
    Фото: ООН

    В четверг и пятницу в Брюсселе состоится саммит лидеров 27 стран-членов Европейского союза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе двухдневного саммита лидеры ЕС обсудят дальнейшую поддержку Украины, безопасность и оборону, ситуацию на Ближнем Востоке, расширение Евросоюза, внешние отношения, миграцию, сельское хозяйство и европейскую политику.

    Лидеры Евросоюза также проведут деловой обед с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, находящемся с визитом в европейской столице.

    Планируется, что в числе вопросов участники рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке. В октябре 2023 года лидеры ЕС призвали к быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи и помощи тем, кто в ней нуждается в зоне конфликта.

    Они также подчеркнули необходимость сотрудничества с партнерами в регионе, чтобы избежать региональной эскалации. Признавая право Израиля на самооборону, Евросоюз в соответствии смеждународным правом и международным гуманитарным правом выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    Теги:
    сектор Газа Евросоюз ООН Ситуация на Ближнем Востоке
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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