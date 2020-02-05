Генерала Минобороны Кайрата Копбаева арестовали на два месяца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генерал-майор Министерства обороны РК Кайрат Копбаев арестован на два месяца. Информацию подтвердили в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы подтверждаем информацию о том, что в ходе совместных мероприятий с Антикоррупционной службой в рамках меморандума по противодействию коррупции задержан бывший начальник департамента кадров Министерства обороны майор Копбаев, в его отношении проводится досудебное расследование», - сообщил заместитель начальника главного управления военной полиции Вооруженных сил РК Бекен Шынтлеуов журналистам.

Он отметил, что в отношении майора применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«Тут же хотел добавить, что в СМИ опубликована информация о том, что генерал майор Копбаев возглавляет департамент кадров и военного образования Министерства обороны. Данная информация является некорректной, так как согласно перечню должностей и воинских званий его департамент называется департамент кадров Министерства обороны, а военным образованием у нас занимается другое подразделение», - проинформировал Б. Шынтлеуов.

Согласно уголовному законодательству значительным ущербом признается сумма денег от 50 МРП, что эквивалентно почти 130 тысячам тенге.

Ранее сообщалось, что Агентством по противодействию коррупции по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличен начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны. В свою очередь подозреваемый свою вину признал.

фото: spectr.com.kz