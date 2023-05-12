Генерал в белом халате - главная медсестра Совминки посвятила свою жизнь медицине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Профессия медицинской сестры весьма востребованная специальность, значение которой трудно переоценить. Медсестры всегда вызывают всеобщее восхищение и уважение, они готовы оказать помощь людям в любое время, когда им становятся плохо. Они - сестры милосердия, они способны чувствовать боль других людей. Корреспондент МИА «Казинформ» накануне ежегодного праздника - Международного дня медсестры, поговорил с главной медсестрой Совминки Айгуль Аюповой. Она тот редкий сотрудник, у которого единственная запись в трудовой книжке и это Центральная клиническая больница Управления делами Президента.

В больницу Айгуль Айтбековна пришла сразу после окончания училища в 1989 году, была первой выпускницей, которую взяли в эту престижную и закрытую тогда клинику. За все эти годы она отработала во многих отделениях, но самым первым было реанимационное.

«Медсестра в реанимации – это высший пилотаж, поэтому сейчас, когда я принимаю на работу сотрудниц, всегда отмечаю тех, кто работал именно в этом сложном отделении. Ошибаться и мешкать там нельзя», - говорит Айгуль Аюпова.

В больнице она дослужилась до образных «генеральских погонов» в своей сфере, стала главной медсестрой. Несмотря на то, что занята теперь административной работой, навыков не теряет, нередко помогает близким и соседям.

«Не зря медсестер называют сестрами милосердия, милосердие главное наше качество, а еще чуткость, внимательность, доброта. Я всегда говорю молодым, чтобы относились к каждому пациенту, как к своему близкому родственнику, ведь чаще людям помогает доброе слово и забота. От медсестры очень многое зависит, можно провести врачу блестящую операцию, но, если потом за пациентом не будет должного ухода, смысл в работе хирурга потеряется», - заметила она.

За время своей службы в Совминке Айгуль Айтбековна выучилась на сестринского менеджера, закончила прикладной бакалавриат, останавливаться не собирается на этом, в планах стать медсестрой с высшим образованием, сейчас это возможно. Всего в Совминке трудятся 520 медсестер, 323 - младших медперсонала. И все они работают под ее руководством.

- Айгуль Айтбековна, Вам не сложно руководить с таким большим коллективом?

- Я с 2012 года работаю главной медсестрой. Да, тяжело, конечно, руководить большим коллективом, но, я хочу отметить, что основной костяк нашей больницы среди среднего, так и младшего медперсонала - это люди, которые очень давно работают в этой клинике. У нас даже есть медицинские сестры с 40, 50-летними стажами. Они посвятили всю свою жизнь одной работе. Вот недавно мы на пенсию проводили медсестру Поземину Любовь Ивановну. Она проработала в нашей больнице 51 год. Начинала с операционной медсестры и выросла до старшей медсестры 1 поликлинического объединения. Она полностью посвятила себя этой профессии. У нас в целом очень дружный коллектив, здесь есть свои традиции. Медработники, которые работают здесь давно уже являются наставниками - они учат молодых.

- Вы тоже посвятили всю свою жизнь этой профессии, работаете в одном месте 34 года. Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в Совминку?

- В свое время в эту больницу принимали медработников с большим стажем. Потом уже спустя времени система немного поменялась, в больницу начали взять на работу молодых медицинских сестер, окончивших учебное заведение с отличием. Я попала в Совминку после окончания Республиканского медицинского училища в Алматы - (ныне Республиканского высшего медицинского колледжа) по распределению. Свою карьеру решила начать с самого сложного - с отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Потом я проработала здесь в первом поликлиническом объединений. Затем стала старшей медсестрой второй кардиологии. Там я трудилась около 10 лет. И с 2012 года стала главной медсестрой.

- Почему выбрали эту сферу? С какими трудностями сталкиваетесь на работе?

- Я медицину любила с детства, всегда хотела стать врачом. Но сейчас учиться никогда не поздно. Что касается трудностей, то, сложности есть во всех сферах. Для меня самая большая трудность - это то, что я переживаю за здоровье пациентов и за работу молодых специалистов. Очень хочется, чтобы медицинские сестры, которые заканчивают колледжи и получают образование, соответствовали всем требованиям сегодняшних стандартов в медицине. Помогали людям. Порой из-за большой загруженности, пациентам не хватает нашего внимания, но мы стараемся каждому уделять особое внимание.

- Какими качествами должны обладать медработники?

- Прежде всего медицинская сестра должна быть грамотной, ответственной и, конечно же, доброй, чуткой, внимательной. Врач - это призвание, порыв души, умение сострадать и сопереживать, отдаваться работе более чем на 100%. Молодые люди, которые выбрали медицину, должны это понимать. Сегодня государство большое внимание уделяет в сферу здравоохранения, и хочется, чтобы у нас было больше квалифицированных врачей и медицинских сестер. Сейчас век цифровизации, меняется все, появляются современные аппараты. Это очень радует. Надо всего идти в ногу со временем, все время учиться, развиваться. Сегодня это важно.

- С какими интересными моментами из жизни Вы можете поделиться?

- Много всего было интересного. Пациенты нам стихи посвящали, рисовали портреты. Часто слышим в свой адрес слова благодарности. Это мотивирует и радует.

- Спасибо!



