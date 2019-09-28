Генеральный секретарь ОПЕК ознакомился с морской добычей нефти в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Побывавший в Атырау Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо ознакомился с морской добычей нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мохаммед Баркиндо, находясь в Атырау, провел ряд встреч, совершил на вертолете облет первого в Казахстане морского месторождения Кашаган, поинтересовался планами разрабатывающей месторождение компании по наращиванию добычи нефти в казахстанском секторе Каспийского моря.

«Это крупнейшее морское месторождение в мире. В следующий визит планирую посетить Тенгизское месторождение», сказал глава ОПЕК.

Напомним, 26 сентября т.г. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступая на форуме KAZENERGY в Нур-Султане, заявил о том, что нефть и газ будут доминировать в отрасли энергетики до 2040 года.

Наша справка: Кашаган – крупное шельфовое нефтегазовое месторождение. Расположено в 80 км от города Атырау в северной части Каспийского моря. Глубина шельфа составляет 3—7 метров. Месторождение открыто 30 июня 2000 года скважиной «Восток-1». Является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет, а также крупнейшим нефтяным месторождением на море. Разработку месторождения ведёт международное совместное предприятие North Caspian Operating Company (NCOC) в соответствии с соглашением о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года. Промышленная добыча на месторождении началась 11 сентября 2013 года.

ОПЕК - организация стран-экспортеров нефти – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран. ОПЕК контролирует около половины мирового экспорта черного золота в мире. Почти во всех странах-участницах организации нефтедобывающая отрасль является ведущей в экономике.



