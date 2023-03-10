Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов прибыл с первым визитом в Кыргызстан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов прибыл в Бишкек для встречи с высшим политическим и военным руководством Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Президента КР, в рамках визита состоялась встреча генсека ОДКБ И.Тасмагамбетова с Президентом КР Садыром Жапаровым, на которой стороны обсудили вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, а также приоритетные направления взаимодействия в рамках Организации.

Президент КР Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. В целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера, Кыргызстан планирует провести на своей территории в текущем году учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

«Как известно, сохраняется риск перемещения по разным странам международных террористов, получивших боевой и диверсионный опыт в горячих точках, с целью вербовки граждан и проведения террористических актов. Наши страны в этом плане не являются исключением. В этой связи, необходимо усилить соответствующую работу по своевременному реагированию и предупреждению возможных деструктивных проявлений. В свою очередь, Кыргызстан принимает соответствующие меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности страны. Наша страна заинтересована в повышении роли и авторитета ОДКБ, которая имеет большие возможности для создания условий обеспечения национальной безопасности государств-членов ОДКБ», - подчеркнул глава КР.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов доложил о программах и приоритетах Организации Договора о коллективной безопасности, намеченных на 2023 год, а также о ходе подготовки к очередной сессии СКБ ОДКБ. Кроме того, представил информацию об исполнении решений Совета Коллективной Безопасности ОДКБ и плане работы на текущий год.

Напомним, в состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть государств-членов: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее сообщалось, что с января 2023 года на три последующих года обязанности генсека ОДКБ исполняет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов.