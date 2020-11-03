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Генеральный прокурор РК посетил Карагандинскую область

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Ноября 2020, 19:57
Генеральный прокурор РК посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов посетил Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В рамках визита Гизат Нурдаулетов побывал в прокуратуре и управлении полиции города Темиртау, где ознакомился с пилотным проектом по согласованию ключевых процессуальных решений, реализуемого в рамках исполнения Послания Президента «Казахстан в новой реальности: Время действий».

Глава надзорного ведомства встретился с надзирающими прокурорами и следователями. На встрече обсуждены вопросы упрощения работы органов следствия, повышения качества досудебного расследования и организации прокурорского надзора в связи с введением обязательного согласования процессуальных решений.

Также с участием акима области, заместителя министра внутренних дел, начальников департаментов полиции, Агентства по противодействию коррупции и Службы экономических расследований обсуждены вопросы состояния законности в регионе, взаимодействия правоохранительных органов и защиты бизнеса в уголовном процессе.

По итогам поездки Генеральным прокурором дан ряд поручений по реализации проекта по электронному согласованию ключевых решений прокурором.


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