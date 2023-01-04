Генеральный прокурор отчитается 5 января о расследовании январских событий

4 Января 2023, 16:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пленарное заседание Мажилиса состоится 5 января в 10:00, передает МИА «Казинформ».

Перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.

Перед началом пленарного заседания с 9:00 часов в холле Мажилиса будет организована работа специальной выставки.

Смотрите прямую трансляцию на официальном сайте и YouTube-канале Мажилиса, а также на телеканале «Хабар 24» и на сайтах www.zakon.kz, www.inform.kz, www.tengrinews.kz, www.bag.kz.