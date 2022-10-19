Генеральный план города разработают в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее разработают генплан города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

«Согласно поручению Главы государства аким Абайской области Нурлан Уранхаев провел встречу по планируемой работе. Глава региона дал поручение акиму города, заместителю акима области, руководителям ряда управлений приступить к разработке генплана с учетом прогнозируемого роста населения административного центра области. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, город Семей наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе должен стать еще одним полюсом динамичного развития страны, торгово-логистическим, инвестиционным центром и просто удобным для жизни городом», - сообщили в акимате.

По словам Нурлана Уранхаева, географическое положение Семея предопределяет его высокий транзитный потенциал, а также возможность позиционирования как инновационного центра промышленного пояса Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск. Поэтому необходимо приступать к работе.

Обладая культурно-исторической значимостью, а также получив новый статус, Семей в перспективе может стать одним из креативных городов страны. При использовании современных подходов к планированию городского пространства Семей станет точкой притяжения.

«К 2035 году значительно вырастет качество жизни населения, и, как следствие, увеличится коэффициент естественного прироста, а за счет повышения деловой активности и значимости города как крупного экономического центра, увеличатся темпы притока населения из других регионов. С учетом данных факторов, а также естественного процесса урбанизации предварительная прогнозная численность населения города составит порядка 520 тыс. человек№, - дополнили в акимате.

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