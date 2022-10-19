Генеральный план города разработают в Семее
«Согласно поручению Главы государства аким Абайской области Нурлан Уранхаев провел встречу по планируемой работе. Глава региона дал поручение акиму города, заместителю акима области, руководителям ряда управлений приступить к разработке генплана с учетом прогнозируемого роста населения административного центра области. В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева, город Семей наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе должен стать еще одним полюсом динамичного развития страны, торгово-логистическим, инвестиционным центром и просто удобным для жизни городом», - сообщили в акимате.
По словам Нурлана Уранхаева, географическое положение Семея предопределяет его высокий транзитный потенциал, а также возможность позиционирования как инновационного центра промышленного пояса Павлодар-Семей-Усть-Каменогорск. Поэтому необходимо приступать к работе.
Обладая культурно-исторической значимостью, а также получив новый статус, Семей в перспективе может стать одним из креативных городов страны. При использовании современных подходов к планированию городского пространства Семей станет точкой притяжения.
«К 2035 году значительно вырастет качество жизни населения, и, как следствие, увеличится коэффициент естественного прироста, а за счет повышения деловой активности и значимости города как крупного экономического центра, увеличатся темпы притока населения из других регионов. С учетом данных факторов, а также естественного процесса урбанизации предварительная прогнозная численность населения города составит порядка 520 тыс. человек№, - дополнили в акимате.
Фото : gov.kz