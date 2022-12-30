Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании

30 Декабря 2022, 17:57
Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож уходит из компании. Информацию подтвердили в представительстве компании «Яндекс» в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Аркадий Волож попрощался с сотрудниками Яндекса. Сообщалось, что Аркадий Волож поддержал готовящуюся реструктуризацию и рассказал о дальнейших планах.

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским «Яндексом», а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим», - говорится в прощальном письме Аркадия Волож.

Он также отметил, что ему по-прежнему интересно помогать советами четырем международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса.

Аркадий Волож также признался, что «Яндекс» - это проект его жизни.

«Все эти 30 лет мы делали его вместе – с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны», - добавил он.

Аркадий Волож - российский предприниматель и программист, со-основатель и бывший генеральный директор группы компаний «Яндекс». Он родился в Атырау. Является выпускником Республиканской физико-математической школы в Алма-Ате. Окончил Институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «прикладная математика» в 1986 году. Занимался исследованиями в области обработки больших объёмов данных в Институте проблем управления (ИПУ) АН СССР.


Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Новости по теме
Казахстан продолжает переговоры с Россией о газификации севера и востока республики
Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти в Германию
В России депутатам рекомендуют не высказываться некорректно о Казахстане
Теги:
Читайте также
Казахстан продолжает переговоры с Россией о газификации севера и востока республики
Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти в Германию
В России депутатам рекомендуют не высказываться некорректно о Казахстане
Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
Ряд актюбинских журналистов получил награды МИОР и почетные грамоты главы региона
Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Более 22 тысяч россиян получили разрешение для работы в Казахстане
Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ
Новости партнеров
Популярное
1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
2 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
3 Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей
4 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
5 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области

Лента новостей