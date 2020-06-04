Генеральный директор «Ғылым ордасы» и его подчиненный подозреваются во взяточничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор РГП на ПХВ «Ғылым ордасы» и его подчиненный подозреваются во взяточничестве. Об этом в ходе прямой трансляции на странице в Facebook о результатах оперативно-следственной деятельности агентства сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральный директор РГП на ПХВ «Ғылым ордасы» и его подчиненный подозреваются во взяточничестве. Антикоррупционной службой по городу Алматы по подозрению в совершении коррупционного правонарушения начато досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ «Ғылым ордасы» и главного экономиста этого же учреждения», - сообщил Данияр Бигайдаров.

Они подозреваются в системном получении от граждан незаконных денежных вознаграждений за предоставление государственного помещения в аренду без соответствующих заключенных договоров.

«Подозреваемый директор задержан и водворен в изолятор временного содержания города Алматы. Подозреваемые признали свою вину, расследование продолжается. Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет вынесено судом», - пояснил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.