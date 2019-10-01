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Генеральным директором телеканала «Астана» стал Курманбек Жумагали

1 Октября 2019 19:12
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Генеральным директором телеканала «Астана» стал Курманбек Жумагали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Генеральным директором телеканала «Астана» стал Курманбек Жумагали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

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«Елбасы, Лидер «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета поручил кардинально пересмотреть информстратегию партийного холдинга «Nur Media», в том числе с акцентом на новые медиа. Партийные СМИ должны доносить до государственных органов проблемы и чаяния простых людей с целью их решения, быть источником объективной и оперативной информации», - говорится в сообщении.

Сегодня «Астана» вошла в пятерку лидирующих телеканалов по республике, увеличив аудиторию за последние несколько лет в четыре раза и став полностью самоокупаемым. Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поблагодарил за проделанную работу Бибигуль Жексенбай, отметив также значимость запуска в эфире телеканала политического ток-шоу «Саяси ринг», социального ток-шоу «Aitarym bar» и других специальных проектов.

Новый генеральный директор Курманбек Жумагали является выпускником Казахского национального педагогического университета имени Абая по специальности «журналистика». В разные годы работал продюсером и ведущим на телеканале «Хабар», директором информационно-аналитических программ АО «РТРК «Qazaqstan», руководителем «Қазақ радиосы», первым заместителем генерального директора телеканала «Алматы», руководителем пресс-службы акима Карагандинской области и управления внутренней политики Мангистауской области. До этого назначения занимал должность первого заместителя председателя правления АО «РТРК «Qazaqstan».

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Ключевые слова: СМИ, Нур Отан, Назначения,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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