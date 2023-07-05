Генеральным директором ТАСС назначен Андрей Кондрашов

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Информационное агентство ТАСС возглавил Андрей Кондрашов. Распоряжение о его назначении подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Сергей Михайлов освобождён от должности генерального директора холдинга по собственному желанию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Родился в 1973 году в Алма-Ате. Окончил факультет журналистики Независимого эколого-политологического университета в Москве. Позже – магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Политология».

С 1991 года трудился на телевидении. Был собственным корреспондентом ВГТРК по Центральной Азии, освещал работу Государственной Думы, входил в состав кремлёвского пула, вёл программы «Вести» и «Вести недели».

В 2018 году стал заместителем генерального директора ВГТРК. В этой должности курировал информационное направление холдинга.

Андрей Кондрашов – лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационных программ» и специальной премии «За отражение истории». Имеет государственные награды, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму.