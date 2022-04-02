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    16:52, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Генерального директора АО «Севказэнерго» задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали генерального директора АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Факт задержания подтвердили в пресс-службе департамента полиции.

    «Первого апреля в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области задержан и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Петропавловска генеральный директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства департамента полиции», - прокомментировали в пресс-службе.

    Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов. Аким области Кумар Аксакалов заявлял , что теплоснабжение восстановят в течение суток. Комментировал ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 и председатель совета директоров АО «ЦАЭК» Через несколько дней после обрушения трубы произошла еще одна авария. В домах петропавловцев снова было холодно. 29-го марта вышел из строя шлакопровод, но в компании заявили, что на теплоснабжение города это нарушение не повлияет. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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