Генеральная прокуратура РК поздравила журналистов с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От имени органов прокуратуры с поздравлением в адрес журналистов выступил Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

«Уважаемые журналисты!

От имени органов прокуратуры поздравляю вас с профессиональным праздником!

Журналист – это всегда интересная, харизматичная и неординарная личность.

Вы выполняете ответственную и очень важную работу.

Ежедневно находитесь в гуще событий, отдаете свои силы, творчество и опыт, а иногда и саму жизнь, чтобы оперативно информировать общество о главных новостях в стране и в мире.

Профессионализм и объективность прессы – это те качества, которые очень важны для формирования нравственного воспитания и уважения к закону.

Желаю, чтобы ваш труд и журналистское перо всегда служили добру и созиданию», - написал в своем официальном блоге Г. Нурдаулетов.