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Генеральная прокуратура отменила свыше 20 тысяч незаконных ограничительных мер в отношении бизнеса

19 Апреля 2023, 09:52
Генеральная прокуратура отменила свыше 20 тысяч незаконных ограничительных мер в отношении бизнеса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прокурорами прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«Следует отметить, что по Налоговому кодексу налоговые приказы могут быть вынесены при взыскании налоговой задолженности в размере более 1 МРП с налогоплательщика – физического лица, не являющегося предпринимателем. Также они не могут выноситься в отношении умерших лиц, инвалидов, а также без вручения уведомления», - отметили в ведомстве.

В отношении указанной категории лиц органами государственных доходов выносились незаконные приказы, которые в последующем порождали возбуждение исполнительных производств с принятием принудительных мер по взысканию задолженности.

В результате после ареста счетов предприниматели должны были не только погасить задолженность, но и оплатить работу судебных исполнителей.

Например, в Алматы вынесен налоговый приказ о взыскании с ИП «H.» 430 тысяч тенге. Судебный исполнитель наложил арест на банковский счет предпринимателя, что препятствовало его нормальной деятельности.

По акту прокуратуры налоговый приказ отменен, ограничительные меры сняты, а исполнительное производство прекращено. В целом, по всей стране выявлено 23 тысячи подобных нарушений.

Поэтому Генеральной прокуратурой в адрес Правительства внесено представление с конкретными рекомендациями. В итоге по акту надзора отменено более 21 тысячи налоговых приказов, прекращено свыше 13 тысяч исполнительных производств.

Комитет государственных доходов модернизировал свою информационную систему (ИС ИНИС) и теперь таких фактов больше не будет (приказы выносятся только в отношении физлиц).

Помимо этого к дисциплинарной ответственности привлечено более 40 частных судебных исполнителя и 19 сотрудников налоговых органов, в том числе 6 руководителей.

Со всеми департаментами и управлениями государственных доходов проведены разъяснительные семинары по вопросам вынесения налоговых приказов.


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