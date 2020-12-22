Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по реабилитации Семипалатинского региона

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла инициированную Казахстаном резолюцию о международном сотрудничестве и координации деятельности в целях реабилитации населения, восстановления окружающей среды и экономического развития Семипалатинского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

В документе звучит призыв к международному сообществу оказывать Казахстану помощь в разработке и осуществлении специальных программ по лечению пострадавшего населения, в усилиях по обеспечению экономического роста и устойчивого развития в Семипалатинском регионе. В документе признается важная роль Правительства Казахстана в выделении ресурсов для содействия удовлетворению потребностей Семипалатинского региона.

Солидарность с народом Казахстана выразили рекордное число представителей международного сообщества – 118 государств-членов ООН стали соавторами проекта резолюции. Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает благодарность выступившим соавторами резолюции странам-членам ООН.

Данная резолюция принята ООН в десятый раз. Впервые она была одобрена в 1998 году на 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Принятая резолюция по Семипалатинскому региону является наглядным свидетельством признания международным сообществом серьезной озабоченности Казахстана долгосрочным характером последствий ядерных испытаний для жизни и здоровья людей, особенно детей и других уязвимых групп.

Указом Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан закрыл в 1991 году Семипалатинский испытательный полигон – крупнейший ядерный полигон в мире, где с 1949 по 1989 год было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая этими ядерными испытаниями, составляет более 300 000 квадратных километров, а масштабы последствий трагичны. Более миллиона человек признаны жертвами испытаний. Радиация ослабила иммунную систему проживающих там людей. Впоследствии показатели онкологических заболеваний возросли, а стоимость лечения и продолжительность болезней увеличились. Вредное воздействие ядерных испытаний передается из поколения в поколение.

Казахстан при содействии международного сообщества, включая ООН и стран-доноров, ведет борьбу с негативными последствиями ядерной трагедии почти три десятилетия.

Список соавторов резолюции: Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Болгария, Боливия, Буркина-Фасо, Бутан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Восточный Тимор, Вьетнам, Гаити, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Испания, Италия, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кирибати, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Коста-Рика, Кувейт, Кыргызская Республика, Куба, Лаос, Латвия, Лесото, Ливан, Ливия, Мавритания, Малави, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Маршалловы острова, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Мьянма, Науру, Непал, Нигерия, Никарагуа, Республика Корея, Республика Нигер, Руанда, Румыния, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палау, Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Сирия, Соломоновы острова, Судан, Суринам, США, Таджикистан, Таиланд, Того, Тонга, Тувалу, Тунис, Турция, Туркменистан, Узбекистан, Уганда, Фиджи, Филиппины, Франция, Центрально-Африканская Республика, Чад, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония.