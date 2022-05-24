24 Мая 2022 16:52

Генерал-майор полиции задержан по подозрению в коррупции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой изобличен Халықұлы Жайлаубек, 10.07.1963 г.р., генерал-майор полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В 2009-2016 годы он возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей. Подозревается в получении путем обмана денежных средств и имущества от гражданина «К» за прекращение в отношении последнего уголовного дела. Халықұлы задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции городы Алматы.

В интересах следствия и в порядке ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

