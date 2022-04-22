Генерал-майор полиции подозревается в получении взятки

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Масимова Н.М. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса).

По факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Масимов Н.М. объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.

По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.